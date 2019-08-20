Шукшина оставила сидящего на каше Алибасова ради отдыха с подружкой

Известная актриса отправилась в Болгарию с близкой приятельницей. Бари Алибасов не смог составить компанию 80-летней супруге.

72-летний продюсер группы "На-На" не стал вставлять палки в колеса жене, захотевшей провести августовские каникулы за границей. По словам шоумена, его возлюбленная отдыхает в Болгарии с подругой.

Бари Алибасов хотел составить Федосеевой-Шукшиной компанию, но отказался от этой затеи из-за проблем со здоровьем, передает Sobesednik.ru. Ведь после того, как продюсер случайно выпил средство для очистки труб, он не может нормально питаться.

Из-за сужения пищевода наставник "На-На" вынужден есть только жидкую пищу. Все продукты Бари Алибасов тщательно пережевывает до состояния кашицы. Шоумену приходится постоянно консультироваться с медиками.

Звезда принимает все назначенные препараты и беспрекословно выполняет указания докторов. Он наблюдается у трех врачей. За время лечения и реабилитации любимым блюдом Бари Алибасова стала рисовая каша.

Несмотря на то, что Лидия Федосеева-Шукшина оставила Бари Алибасова одного, отправившись за рубеж, он очень ей благодарен. Ведь жена была рядом с ним в самое трудное время, окружив заботой и вниманием.

Отметим, что после известия об отравлении Бари Алибасова общество разделилось на два лагеря. Одни жалеют шоумена, другие до сих пор не верят, что это правда, считая, что продюсер придумал историю ради пиара.