Одна больше другой: переделанная Апина выставила напоказ грудь

Через несколько дней Алена Апина отметит круглую дату. Перед важным событием певица обнародовала пикантное фото, которым гордится.

"Электричка", "Узелки", а также такие хиты как "Бухгалтер", "Два кусочека колбаски", American Boy и другие песни, прославили Алену Апину в составе группы "Комбинация" и в сольном творчестве. В последнее время артистка куда больше известна своими откровенными фотографиями и видео, нежели новыми песнями.

Накануне 55-летия певица обнародовала снимок, на котором предстала в декольтированном черном пальто, вероятно, на голое тело. Алена выставила напоказ обнаженную грудь и продемонстрировала ножку в разрезе наряда. Как отметила исполнительница, фото было сделано в мае.

"Через 3 дня наступит 23 августа и мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого . Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах. Не бегаю по tv-каналам с рассказами о том, как оно было раньше, и как что-то не так сегодня. Я продолжаю жить и радоваться, что в 55, мне интересно петь, любить чудесных и ярких людей, гордиться дочерью студенткой и улыбаться отражению в зеркале и выкладывать такие свежие фото!" – объявила довольная Алена Апина.

Все остальное, по мнению певицы, "просто цифры, мишура и чьи-то (не ваши!) правила". В заключение артистка обратилась к подписчикам: "Я стану еще счастливее, если вы 23.08 напишите мне несколько слов про Алену Апину. Это и будет самый лучший подарок".

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах, но не обошлось и без критических отзывов. Так, диванные эксперты сделали вывод, что снимок "полностью переделанный", дескать, "сверху прошлись "кистью", по ноге тень дорисовали", а с грудью вообще все плохо – "левую грудь увеличили, а правую забыли". Блогер Лена Миро и вовсе пристыдила Алену Апину.

"Да это – не эротика, а натуральная порнография. Старая бабка – неглиже", – написала она у себя в Telegram. Грудь исполнительницы Лена тоже не оставила без внимания. "Очень странно смотреть, когда пенсионерка пытается вывалить сисю. Сися – это орган, которым кормят детей. Зачем вываливается сися у бабушки, давно вышедшей из фертильного возраста, никто не понимает и оттого сие зрелище отвратительно", – написала блогер о фото Алены Апиной.