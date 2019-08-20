"Все залила кровью": Валерия травмировалась на съемках

В личном Instagram Иосиф Пригожин поведал, что его избранница поранила ногу во время записи проекта "Голос 60+". Продюсер опубликовал видео, на котором певице Валерии помогает врач.
Медик обработал рану на стопе и сделал перевязку. Доктор посоветовал вокалистке сменить босоножки на высоких шпильках на что-то более удобное.
"Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудриться пораниться?!" – написал Пригожин под видеозаписью.
Общаясь с комментаторами, муж певицы Валерии отметил, что в тот момент не присутствовал в зале. "Все залила кровью", – посетовал Иосиф.
В Москве 19 августа стартовали съемки нового сезона телепроекта "Голос 60+". Кресла наставников заняли певица Валерия, Пелагея, Лев Лещенко и Михаил Боярский. В конкурсе участвуют вокалисты старшего поколения, прошедшие отборочный кастинг. По словам Валерии, она следила за предыдущими сезонами песенного шоу, но видела не все выступления конкурсантов.
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