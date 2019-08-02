На лоб тоненькой струйкой: Кудрявцева показала странный способ омоложения

В Stories своего Instagram теледива опубликовала любопытные кадры. На них звезда лежит на кушетке, пока из конусообразной емкости на лоб ей капает прозрачная жидкость.
Оказывается, Лера Кудрявцева периодически прибегает к восточным практикам. На представленном видео знаменитость проходит процедуру под названием Широдара – аюрведический массаж лица.
Теплое масло тоненькой струйкой льют на особые точки на лбу, в том числе, в область Аджна-чакры ("третьего глаза"). Получающий процедуру при этом должен находиться в горизонтальном положении. Параллельно с этим выполняется легкий массаж волосистой части головы.
Аюрведический массаж лица направлен не только на расслабление и оздоровление организма, он еще и омолаживает. Видимо, в этом и заключается главный секрет красоты Леры Кудрявцевой.
Отметим, многие поклонники уверены, что знаменитость так хорошо выглядит благодаря молодому мужу – хоккеисту Игорю Макарову. Спортсмен на 16 лет младше телеведущей. Мол, у Леры Кудрявцевой есть стимул всегда быть подтянутой и ухоженной.
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