"Разберитесь там быстро": защищающий коллегу Ефремов дал наказ министру МВД

Знаменитый актер в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Михаил Ефремов попросил его освободить задержанного коллегу московского театра "Современник" Дмитрия Смолева.

Артист записал видеообращение, в котором призвал отпустить коллегу, арестованного на восемь суток за административное правонарушение. Михаил Ефремов попросил простить актера за ношение формы ГИБДД.

Он напомнил, что за свою карьеру исполнил много подобных ролей. "Пусть звучит откровенно и звонко/ Заявленье министру мое:/ На подмостках, на сцене, на съемках/ Часто носит актер не свое!" – цитирует Ефремова URA.ru.

Актер призвал министра МВД разобраться со сложившейся ситуацией и отпустить Смолева: "Господин полицейский министр!/ Не пытаясь дерзить и шутить,/ Я прошу: разберитесь там быстро./ И артиста прошу отпустить..."

Ефремов отметил, что многие артисты надевали мундиры для роли. "Много было ролей, поглядите,/ Но никто меня не осудил!/ Задержите меня, посадите,/ Укатайте меня со всех сил!/ В каталажку со мною заприте/ Весь состав сериала "Менты",/ Честь мундира навек защитите/ От актерской лихой борзоты", – цитирует звезду "Царьград".

Михаил Ефремов в видеообращении намекнул, что МВД наносит вред своей репутации действиями в отношении Дмитрия Смолева. Напомним, что актера задержали после того, как он записал видео в форме сотрудника ГИБДД. По словам Михаила Ефремова, одежду для съемок ему предоставил блогер, сообщает Life.