Ефремов отправил причастных к делу Голунова полицейских гореть в аду
"Заслуженный артист России Михаил Ефремов пожелал милиционерам (это он так по старинке полицейских называет), которые забрали Ивана Голунова – гореть в аду. По мне это как-то не очень звучит. Но у нас же за высказывания званий не лишают. А других мер к нему применить невозможно, у нас ведь свобода слова. Пусть говорит дальше. Имеет право", – рассуждает эксперт Совета по развитию информационного общества.
Он уверен, что Михаил Олегович еще много чего расскажет в будущем. По теме задержания Ивана Голунова и его домашнего ареста у Вадима Манукяна тоже масса вопросов.
Но он сам, по его мнению, не может позволить себе выражаться в подобном ключе о стражах правопорядка. "А Ефремов может. На то он и Ефремов", – пояснил эксперт.
Он также отмечает, что если бы Михаил снова высказался по теме Крыма или Украины, то он бы с ним как обычно поспорил. Но нынешняя тема скорее объединяющая абсолютно разных людей. В том числе непримиримых оппонентов.
"И честно говоря, я рад, что такие темы внутри страны еще существуют", – утверждает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Жена принца Гарри обрела неимоверную популярность
Невеста Тимати пожаловалась на плохое самочувствие
Пианистка вновь в центре скандала
Тренер возмущена до глубины души
Популярные темы форума
Можно ли убежать от темного прошлого?
Закрутила роман с турком, я замужем
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Вещи из секондхенда
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Подруга увела моего мужа.
Отчим пристает . Что делать мне?
Собака.....
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Мужчина меня не уважает
Разведенка с прицепом
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Должен отслужить в армии
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Парень оказался извращенцем
Можно ли завидовать сестре родной?
Муж не хочет детей.
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Прямолинейнвая подруга
Двойная фамилия. Да или нет?
Где недорого отдохнуть летом?
Не обрадовался подарку
Работаю 6 дней в неделю
На каком месяце уже виден живот?
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
Как побороть лень?