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Общество

Ефремов отправил причастных к делу Голунова полицейских гореть в аду

Михаил Ефремов. Фото: www.globallookpress.com
Артиста Михаила Ефремова часто критикуют за провокационные высказывания о Крыме и России в целом. Однако на этот раз многие оказались с ним солидарны.
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"Заслуженный артист России Михаил Ефремов пожелал милиционерам (это он так по старинке полицейских называет), которые забрали Ивана Голунова – гореть в аду. По мне это как-то не очень звучит. Но у нас же за высказывания званий не лишают. А других мер к нему применить невозможно, у нас ведь свобода слова. Пусть говорит дальше. Имеет право", – рассуждает эксперт Совета по развитию информационного общества.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Он уверен, что Михаил Олегович еще много чего расскажет в будущем. По теме задержания Ивана Голунова и его домашнего ареста у Вадима Манукяна тоже масса вопросов.

Но он сам, по его мнению, не может позволить себе выражаться в подобном ключе о стражах правопорядка. "А Ефремов может. На то он и Ефремов", – пояснил эксперт.

Он также отмечает, что если бы Михаил снова высказался по теме Крыма или Украины, то он бы с ним как обычно поспорил. Но нынешняя тема скорее объединяющая абсолютно разных людей. В том числе непримиримых оппонентов.

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Публикация от The Village (@villagemsk)

"И честно говоря, я рад, что такие темы внутри страны еще существуют", – утверждает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Автор: Екатерина Плискина11 июня 2019, 00:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

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