Ефремов отправил причастных к делу Голунова полицейских гореть в аду

Артиста Михаила Ефремова часто критикуют за провокационные высказывания о Крыме и России в целом. Однако на этот раз многие оказались с ним солидарны.

"Заслуженный артист России Михаил Ефремов пожелал милиционерам (это он так по старинке полицейских называет), которые забрали Ивана Голунова – гореть в аду. По мне это как-то не очень звучит. Но у нас же за высказывания званий не лишают. А других мер к нему применить невозможно, у нас ведь свобода слова. Пусть говорит дальше. Имеет право", – рассуждает эксперт Совета по развитию информационного общества.

Он уверен, что Михаил Олегович еще много чего расскажет в будущем. По теме задержания Ивана Голунова и его домашнего ареста у Вадима Манукяна тоже масса вопросов.

Но он сам, по его мнению, не может позволить себе выражаться в подобном ключе о стражах правопорядка. "А Ефремов может. На то он и Ефремов", – пояснил эксперт.

Он также отмечает, что если бы Михаил снова высказался по теме Крыма или Украины, то он бы с ним как обычно поспорил. Но нынешняя тема скорее объединяющая абсолютно разных людей. В том числе непримиримых оппонентов.

"И честно говоря, я рад, что такие темы внутри страны еще существуют", – утверждает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

