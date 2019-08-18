Дима Билан признался в сексуальном влечении к замужней Наталии Ветлицкой

Исполнитель рассказал, что Натаья была его подростковой любовью. По его словам, он просыпался ночью от чувства восторга и ее образа.
"Магическая привлекательность, сексуальность и неуловимость образа, как шлейф духов, который услышав один раз запоминаешь на всю жизнь, делали со мной что-то невообразимое, пацаны меня поймут, что это такое в юности!", – предался воспоминаниям артист.
Скандальный блогер Лена Миро имеет свое мнение на этот счет. "Если вдруг человек начинает публично нести какую-то ахинею о своих юношеских поллюциях, можно предположить две вещи: он или под препаратами, или вконец уже двинулся головой", – ехидно отметила девушка.
"Я был влюблен в нее страшно!", – открыто признался Билан.
Лена не разделяет взглядов Димы. Она считает, что о Наталии нечего сказать хорошего, кроме ее внешности. Кроме того, она не скрывает своего удивления относительно предпочтений певца.
"Глядишь, через пару лет заявит, что и Аллу Борисовна ему в детстве снилась, и сменит Галкина на боевом посту у ложа разлагающейся Беладонны", – подытожила Миро.
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