Должна умолять на коленях: "блокадницу" Бузову жестко припечатали

Звезда реалити-шоу "Дом-2" совершила нелепейший поступок, уверена продюсер Диана Бичарова. В резонансном ролике певица Ольга Бузова подвергла осмеянию такие вещи, которые ни при каких обстоятельствах нельзя трогать.
"Мало того, что в очередной раз выставила себе неумно, мягко говоря, так я не представляю, как теперь просить и умолять на коленях этих великих людей, кто прожил блокаду, о прощении за твой нелепый поступок!", – заявила телеведущая в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Диана Бичарова считает, что в случившемся есть отчасти и вина поклонников звезды. В то время как Ольга Бузова зарабатывает миллионы благодаря выступлениям на корпоративах, люди, пережившие Великую Отечественную войну, живут скромно. "Хотя поверь они заслужили твои миллионы, а ты нет!", – добавила продюсер.
Возмущенная телеведущая предложила Ольге Бузовой устроиться к ней посудомойкой. "Если ты так любишь вылизывать тарелки, то я сейчас ищу домработницу, не хочешь поработать у меня? Деньгами, не волнуйся, не обижу, мою посуду ведь будет вылизывать сама Ольга Бузова!", – обратилась Диана Бичарова к знаменитости.
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