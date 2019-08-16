"Блокадницу" Бузову окунули в грязь после нелепейших оправданий

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян попросил звезду следить за словами. Он подчеркнул, что не стоит произносить подобные фразы даже в шутку.
По его мнению, холокост, геноцид народов, блокада Ленинграда – это не поводы для юмора. "На мой взгляд, давно уже пора всем людям понять одну важную истину. Нельзя шутить над темами, которые привели к гибели большого количества людей", – высказался Манукян.
"Очень жаль, что Ольга Бузова не поняла этого, когда выпускала свой ролик", – отметил эксперт.
При этом он напомнил: певица извинилась. Манукян считает, что исполнительница поступила правильно, взяв на себя ответственность и признав вину за эти слова.
Между тем стало известно, что Instagram Бузовой могут заблокировать. С такой инициативой выступил зампред партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин.
Он уверен, что своим поведением Ольга оскорбляет ветеранов и растлевает молодежь. Тelegram-канал Mash сообщил, что общественник официально обратился генпрокурору Юрию Чайке, попросив принять меры.
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