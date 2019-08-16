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Шоу-бизнес

"Блокадницу" Бузову окунули в грязь после нелепейших оправданий

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
На днях в Сети разразился скандал с участием Ольги Бузовой. Исполнительница извинилась за необдуманное высказывание, однако ее продолжают критиковать.
прочитано 792 раза

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян попросил звезду следить за словами. Он подчеркнул, что не стоит произносить подобные фразы даже в шутку.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По его мнению, холокост, геноцид народов, блокада Ленинграда – это не поводы для юмора. "На мой взгляд, давно уже пора всем людям понять одну важную истину. Нельзя шутить над темами, которые привели к гибели большого количества людей", – высказался Манукян.

"Очень жаль, что Ольга Бузова не поняла этого, когда выпускала свой ролик", – отметил эксперт.

При этом он напомнил: певица извинилась. Манукян считает, что исполнительница поступила правильно, взяв на себя ответственность и признав вину за эти слова.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Между тем стало известно, что Instagram Бузовой могут заблокировать. С такой инициативой выступил зампред партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин. 

Он уверен, что своим поведением Ольга оскорбляет ветеранов и растлевает молодежь. Тelegram-канал Mash сообщил, что общественник официально обратился генпрокурору Юрию Чайке, попросив принять меры.

Автор: 16 августа 2019, 11:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Да бросьте вы, Государственной думе,партии “Народ против коррупции”,генпрокурору уже заняться не чем, как случайно сказанным словом??? Пипец... Ах,эта Бузова,и тупая она, и старая и страшная и бесталанная Вся деревянная, не умеет петь, танцевать, всех оскорбляет. Ну тупая... А что ж вы так жадно следите за каждым ее словом,поступком, фото?
Над комментариями фото вот её сущность раздвигать ноги и ласкать или бить по переднему месту и что молчать на такую похабщину Ведь тем более её фанаты в таком возрасте, что многим интересуются и не только хорошим ,но и таким, что подкидывает эта <цензура>
Гость
Ответить
Гость
Да бросьте вы, Государственной думе,партии “Народ против коррупции”,генпрокурору уже заняться не чем, как случайно сказанным словом??? Пипец... Ах,эта Бузова,и тупая она, и старая и страшная и бесталанная Вся деревянная, не умеет петь, танцевать, всех оскорбляет. Ну тупая... А что ж вы так жадно следите за каждым ее словом,поступком, фото?
То что вы написали про неё все в точку удалить и раздавить,как <цензура> А никто не интересуется она в каждом доме, в каждом утюге Если не писать так она совсем обнаглеет ПРАВДА ещё чем она сможет отличиться?? Уже все похабное и развратное на сцене перед малолетками проказала ,теперь начала на видео дурь снимать и говорить Эта дубина никому не нужна, разумным людям жалко, что она внедрилась, как диверсант от Митрофанова, в ряды малолеток Зачем им видеть этот разврат и слушать совсем безголосую Бузову? Опять прилетела в Бали одни <цензура>.. Зачем и кому это надо? уже какой год Сейчас начнет промежность снимать в лучшем случае,а вы говорите молчать
Гость
Ответить
Как Манукян закрутился пишет и вроде осуждает ,потом в конце одобряет,что Бузова извинилась Ему надо сейчас крутиться он и является главным другом Арчера и поддерживает,закрывает глаза на эту шалаву Она их обслуживает ,а они от неё имеют материально и физически Проститутка с 13 летним опытом в притоне обслуживает их всех Уже не раз Манукян одной рукой наказывает КАК БУДТО,а другой гладит
Гость
Ответить
Да бросьте вы, Государственной думе,партии “Народ против коррупции”,генпрокурору уже заняться не чем, как случайно сказанным словом??? Пипец... Ах,эта Бузова,и тупая она, и старая и страшная и бесталанная Вся деревянная, не умеет петь, танцевать, всех оскорбляет. Ну тупая... А что ж вы так жадно следите за каждым ее словом,поступком, фото?
Гость
Ответить
Наконец,давно надо блокнуть.
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