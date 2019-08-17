Бузова поспешно скрылась после скандала с шуткой про "блокадницу"

Чтобы получить доступ к постам певицы, теперь пользователям необходимо подписаться на ее аккаунт. Сама артистка пока никак не прокомментировала введенное ограничение в Instagram.
Одной из наиболее вероятных причин блокировки стал скандал, разгоревшийся после публикации видеозаписи, где упоминается блокада Ленинграда. В кадре Ольга Бузова облизывает тарелку и называет себя в шутку "блокадницей".
Высказывание артистки вызвало шквал критики. Большинство пользователей назвали ее поведение неприемлемым. Ролик прокомментировали актер Михаил Боярский, поэт Илья Резник, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие деятели.
Позднее Ольга Бузова рассказала, что не хотела кого-либо задеть своим заявлением. Она отметила, что любит город Санкт-Петербург и с уважением относится к ветеранам Великой Отечественной войны. Телеведущая добавила, что не будет удалять резонансное видео, потому что уже давно привыкла к комментариям злопыхателей.
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