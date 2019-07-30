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Шоу-бизнес

У Миланы Тюльпановой роман с 19-летним спортсменом

Милана Тюльпанова. Фото: instagram.com/milana_tulpanova
Милана Тюльпанова недавно оформила развод с футболистом Александром Кержаковым. Говорят, теперь она счастлива в отношениях с другим спортсменом.
прочитано 1749 раз

Почти год длился бракоразводный процесс Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Бывшие влюбленные делили маленького сына Артемия. В итоге суд принял решение оставить мальчика матери. Теперь футболист обязан платить алименты.

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После развода Тюльпанова не сидит без дела. Она создала центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, Милана собирает документы, чтобы стать депутатом. Говорят, налаживается и личная жизнь. StarHit утверждает, что девушка встречается с защитником юниорской сборной России по хоккею, 19-летним Егором Замулой.

О романе с юным спортсменом Тюльпанова высказалась осторожно: "Мы познакомились несколько месяцев назад через соцсети. Общаемся довольно часто. В Санкт-Петербурге у Егора живет мама. Когда приезжает в наш город на Неве, встречаемся, гуляем, ужинаем. Сейчас он в Челябинске — тренируется с командой, готовится к новому спортивному сезону..."

Напомним, что Милана Тюльпанова и Александр Кержаков прожили в браке чуть больше трех лет. Отношения футболиста с женой стали стремительно портиться после смерти ее отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Убитая горем Милана была тогда на девятом месяце. Вскоре она родила сына, которого так мечтала показать отцу.

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Публикация от Тюльпанова Милана (@milana_tulpanova)

А позже разразился скандал. Александр Кержаков обвинил Милану Тюльпанову в употреблении запрещенных веществ, забрал сына и потребовал развода, если та не возьмет себя в руки. Плачущая женщина записала видеообращение, в котором призналась в пагубной зависимости и пообещала лечиться, лишь бы вернуть мальчика. Милана отправилась в Таиланд, где избавилась от плохой привычки и прошла реабилитацию.

Впрочем, от развода Кержакова и Тюльпанову это не спасло. Звездный адвокат Александр Добровинский доказал, что у его подопечной не было никакой зависимости. Якобы Александр Кержаков вынудил ее сделать такое заявление.

В суде огласили результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Тюльпанова не употребляла запрещенные препараты. Заключения нескольких экспертиз органов опеки также оказались в ее пользу.

Автор: 30 июля 2019, 08:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовная сказка Александра и Миланы Кержаковых рассыпалась в прах

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
И "ЭТО"-психически ненормальное существо собирается стать депутатом.. И ведь станет..У папки ж друганы остались..позаботятся о ней..Ну а она будет "думать о народе"
А что в ней психически ненормального? Обычная женщина. Предыдущую жену Кержаков тоже выдал ненормальной,там удалось,некому заступиться было,а тут его вовремя остановили.
Гость
Ответить
И "ЭТО"-психически ненормальное существо собирается стать депутатом.. И ведь станет..У папки ж друганы остались..позаботятся о ней..Ну а она будет "думать о народе"
1

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