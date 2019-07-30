У Миланы Тюльпановой роман с 19-летним спортсменом

Почти год длился бракоразводный процесс Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Бывшие влюбленные делили маленького сына Артемия. В итоге суд принял решение оставить мальчика матери. Теперь футболист обязан платить алименты.
После развода Тюльпанова не сидит без дела. Она создала центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, Милана собирает документы, чтобы стать депутатом. Говорят, налаживается и личная жизнь. StarHit утверждает, что девушка встречается с защитником юниорской сборной России по хоккею, 19-летним Егором Замулой.
О романе с юным спортсменом Тюльпанова высказалась осторожно: "Мы познакомились несколько месяцев назад через соцсети. Общаемся довольно часто. В Санкт-Петербурге у Егора живет мама. Когда приезжает в наш город на Неве, встречаемся, гуляем, ужинаем. Сейчас он в Челябинске — тренируется с командой, готовится к новому спортивному сезону..."
Напомним, что Милана Тюльпанова и Александр Кержаков прожили в браке чуть больше трех лет. Отношения футболиста с женой стали стремительно портиться после смерти ее отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Убитая горем Милана была тогда на девятом месяце. Вскоре она родила сына, которого так мечтала показать отцу.
А позже разразился скандал. Александр Кержаков обвинил Милану Тюльпанову в употреблении запрещенных веществ, забрал сына и потребовал развода, если та не возьмет себя в руки. Плачущая женщина записала видеообращение, в котором призналась в пагубной зависимости и пообещала лечиться, лишь бы вернуть мальчика. Милана отправилась в Таиланд, где избавилась от плохой привычки и прошла реабилитацию.
Впрочем, от развода Кержакова и Тюльпанову это не спасло. Звездный адвокат Александр Добровинский доказал, что у его подопечной не было никакой зависимости. Якобы Александр Кержаков вынудил ее сделать такое заявление.
В суде огласили результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Тюльпанова не употребляла запрещенные препараты. Заключения нескольких экспертиз органов опеки также оказались в ее пользу.
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