"Обломался мерзкий тип": обставившая Кержакова Тюльпанова показала семейную идиллию

Супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова похвасталась свежими фотографиями с сыном. Маленький Артемий и его мама воссоединились.

В личном микроблоге Тюльпанова опубликовала первый за долгое время снимок с наследником. Девушка, сидя на полу, нежно прижимает к себе малыша. В ответ Артемий целует родительницу в щечку.

Примечательно, что Милана заранее приготовилась к встрече с сыном. Приобрела для подросшего малыша игрушки, соответствующие возрасту, и принадлежности для творчества. В доме у Тюльпановой теперь семейная идиллия.

Отметим, что в комментариях фолловеры наперебой поздравляют Милану с возвращением сына. Подписчицы отмечают, что рядом с матерью малышу будет намного лучше. Фанаты супруги футболиста, высказываясь по поводу поведения Кержакова в конфликте с женой, не устают осыпать спортсмена проклятиями. Большинство почитателей Миланы люто ненавидят Александра.

"Слава богу, мама с малышом вместе, наконец-то хоть кто то обломал слащавую рожу Кержакова, мастер отбирать детей у матерей. За Сафонову заступиться было не кому, а Милана слава богу не из простой семьи, было кому за нее постоять! Обломался мерзкий тип! Очень красивый мужчина Кержаков, но настолько мерзкий и гнилой, что на него смотреть противно🤢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не может такого быть, что бы обе были наркоманками!! Кержаков не мужик, потому что он не поддержал девчонку в трудную минуту, а наоборот выкинул не из жизни как вещь! Позорник и негодяй. И ни Милана, ни Катя не похожи на наркоманок. А вот у Кержакова постоянно взгляд безумный!! Уж по работе я видела наркоманов!" – распекали Кержакова интернет-обывательницы.

Напомним, вчера, 25 декабря, на личной странице Instagram Милана Тюльпанова написала, что наконец-то счастлива. Ее сын теперь рядом. На время бракоразводного процесса суд определил место проживания ребенка с матерью, однако Кержаков решение Фемиды некоторое время игнорировал.