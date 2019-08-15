Целующую звезду "Дома-2" Бузову засняли в ресторане

На опубликованной в Instagram записи телеведущая и экс-житель телестройки, сидя за столиком в ресторане, страстно целуются. Судя по всему, звезды воркуют на камеру – можно заметить свет от вспышки.
Отметим, что Олег Майами признавался в любви Ольге Бузовой еще в марте. Тогда экс-участник "Дома-2" опубликовал в личном микроблоге фото с певицей и написал: "Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца". К слову, на этом его ухаживания завершились. Ранее Олегу приписывали интрижки с многими известными персонами, поэтому на то его заявление никто не обратил внимания.
Вот и сегодня, 15 августа, когда поцелуй Майами и Бузовой стал достоянием общественности, многие решили, что это пиар-ход, или съемки какого-то нового шоу. "И зачем это делать? Ради хайпа!" – высказался под роликом пользователь Сети.
Отметим, Ольга Бузова уже несколько лет в поиске второй половинки. Первое время после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым певица занималась только своей карьерой, однако год назад она задумалась о создании семьи. Знаменитость пыталась найти любовь с помощью шоу "Замуж за Бузову", однако выбранный ею участник не оправдал ожиданий. Отчаявшись, Ольга Бузова даже как-то заявила, что что возьмет ребенка из детского дома, если до 35 лет не выйдет замуж и не родит сама.
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