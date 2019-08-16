Отец дерзко отреагировал на шумиху вокруг памятника Началовой

Скандал поднялся после того, как бывшая помощница Юлии Началовой Анна Исаева сообщила, что семья артистки не отказалась бы от финансовой поддержки со стороны друзей и поклонников при установке памятника. Ситуацию прокомментировал отец певицы Виктор Началов.

Отец Юлии Началовой открестился от слов Анны Исаевой. "Я не в теме, первый раз об этом слышу. Возможно, это была Анина инициатива, мы не каждый день на связи – лето, разбежались по разным местам. Я сейчас не в Москве", – пояснил Виктор Началов.

Помощи он ни от кого не ждет. "В любом случае будем стараться сами собрать деньги. Если кто-то посчитает нужным помочь, он поможет. Это же не в карман мне – памятник действительно нужен. Но объявлять сбор средств на всю страну – "помогите ради бога!" – это не дело", – цитирует Началова сайт "Комсомольская правда". "Я же не нищий какой-то!" – дерзко добавил отец Юлии.

Зашла речь и о том, как после смерти звезды живет ее единственная дочь. Она живет с бабушкой и дедушкой, всегда находится на связи с отцом, бывшим футболистом Евгением Алдониным. Сейчас Вера в лагере, где пробудет до конца августа.

"Ей, конечно, до сих пор тяжело – удар страшный, но она не затворница. Да, случилась трагедия, но жизнь продолжается", – подчеркнул Началов.

По его словам, девочка не менее талантлива, чем мать, однако не так активна. "Верочка раскрывается медленнее. Поет очень хорошо, хорошо играет – очень чувствительная к музыке", – похвалил ее дедушка.

В заключение Началов признался: "Если честно, не верится до сих пор. Для нас Юля как будто на гастроли уехала. Она и смерть – понятия несовместимые. Солнечный человек, всегда с улыбкой, и вдруг так резко…"

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

