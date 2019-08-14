Ищущие деньги на памятник Началовой родственники удивили наглостью

Поклонники не могут смириться с утратой кумира. Все, что как-либо связано с Юлией Началовой, становится предметом бурной дискуссии.

На днях пресс-секретарь и подруга певицы – Анна Исаева – выступила с заявлением. По ее словам, родители артистки ищут спонсоров, которые могли бы оплатить установку памятника на могиле Юлии Началовой. Также близкие умершей звезды не теряют надежды на помощь неравнодушных поклонников и друзей.

Тот факт, что монумент планируют возвести за счет лиц, не имеющих отношение к семье Началовых, возмутил некоторых интернет-обывателей. Отцу Юлии – Виктору – тут же припомнили пышные похороны и место на престижном Троекуровском кладбище Москвы, которые были оплачены за счет налогоплательщиков.

"Он уже начал искать спонсоров кто поставит этот памятник.. Удивляюсь наглости его.. Также принял решение хоронить на престижном кладбище, хотя денег нет.. И 6 дней дочь не хоронил, ждал что кто то поможет и сделает это безплатно.. Противно.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась мыслями пользовательница Сети.

Между тем были и те, кто считает, что разводить дискуссию о памятнике еще рано. Юлия Началова скончалась всего полгода назад, а монумент обычно устанавливается только через год-полтора после похорон. Со временем земля осядет и уплотнится, поэтому спешка в этом вопросе увеличивает риск того, что надгробие покосится или, что еще хуже, завалится. Чаще всего родственники умерших меняют временный деревянный крест на постоянный памятник летом или ранней осенью.

"Рано еще ставить. Вообще до году нельзя трогать землю", "Давайте подождем год как положено по христиански зачем спешить ❤️🙏🙏🙏😢", "И звание народной артистки дали бы", "Эээхх Юленька..... как жаль читать про то, что нет тебя с нами...... как жаль........", – рассуждают поклонники Юлии Началовой в Instagram.