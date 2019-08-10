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Исаева раскрыла связь Вербер и Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com.
Пиар-директор певицы и подруга Юлии Началовой рассказала о первом знакомстве с фешен-директором ЦУМа Алой Вербер. Анна Исаева охарактеризовала покойную сотрудницу элитного универмага как пионера моды.

Продолжение: Официальное заключение: Вербер была инфицирована
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В личном Instagram подруга Юлии Началовой опубликовала пост, в котором отметила, что с возрастом быстрее соглашаешься со смертью и учишься смирению перед лицом неизбежности. "Но, чем чаще теряешь людей, чем чаще здороваешься со смертью, тем больше начинаешь узнавать ее в лицо. Начинаешь принимать и мириться с ее существованием", – отметила Анна Исаева.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

После пиар-директор певицы вспомнила о скончавшейся недавно Алле Вербер. Фешен-директор ЦУМа, по ее мнению, была первой, кто пытался привить россиянкам хороший вкус.

"Женщина изумительного стиля и внутренней энергии больше не научит, не подскажет и не улыбнется, как только она умела. Обезоруживала", - описала Вербер Исаева.

Анна отметила, что ей удалось лично узнать сотрудницу элитного магазина. "Мне показалось, что она меня приняла как родную, (или как хорошую знакомую) как только она улыбнулась мне на аукционе ЦУМа. Кстати, мы были там с Юлией. Жаль, так много изумительных и достойных людей умирает", - написала Анна Исаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

В конце подруга Юлии Началовой отметила, что Алла Вербер много лет боролась за красоту, стиль и модные тенденции. И теперь Исаевой даже интересно смогут ли последователи директора ЦУМа обуздать русскую душу, которая, по ее мнению, склонна к исключительной роскоши и показухе. 

Автор: 10 августа 2019, 11:48

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Исаева уже заимела всех! Хорошо, что Вербер похоронят в Торонто, иначе исаева объявит ее святой и будет торговать водичкой верберовка!
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
Алексеева ты тоже в леоперде ходишь???
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
Б Л Я Д Ь
Е Б А ТЬ КОПАТЬ
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
от баб одно зло!
Шавка
Ответить
Исаеву тоже Вербер одевала? Тогда не жаль, что померла
ьМила
Ответить
Да, тряпка с леопердовым принтом-это очень хороший вкус!
Зяма Кронштейн
Ответить
Дни Ру грязнее помойки . Алексеева тебе надо в психушку. Ты роешься в грязи, от тебя <цензура> воняет.
Зяма Кронштейн
Ответить
Дни Ру грязнее помойки . Руслана А. тебе надо в психушку. Ты роешься в грязи, от тебя <цензура> воняет.
Зяма Кронштейн
Ответить
Дни Ру грязнее помойки . Алексеева тебе надо в психушку. Ты роешься в грязи, от тебя <цензура> воняет.
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