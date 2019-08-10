Исаева раскрыла связь Вербер и Началовой

Пиар-директор певицы и подруга Юлии Началовой рассказала о первом знакомстве с фешен-директором ЦУМа Алой Вербер. Анна Исаева охарактеризовала покойную сотрудницу элитного универмага как пионера моды.

В личном Instagram подруга Юлии Началовой опубликовала пост, в котором отметила, что с возрастом быстрее соглашаешься со смертью и учишься смирению перед лицом неизбежности. "Но, чем чаще теряешь людей, чем чаще здороваешься со смертью, тем больше начинаешь узнавать ее в лицо. Начинаешь принимать и мириться с ее существованием", – отметила Анна Исаева.

После пиар-директор певицы вспомнила о скончавшейся недавно Алле Вербер. Фешен-директор ЦУМа, по ее мнению, была первой, кто пытался привить россиянкам хороший вкус.

"Женщина изумительного стиля и внутренней энергии больше не научит, не подскажет и не улыбнется, как только она умела. Обезоруживала", - описала Вербер Исаева.

Анна отметила, что ей удалось лично узнать сотрудницу элитного магазина. "Мне показалось, что она меня приняла как родную, (или как хорошую знакомую) как только она улыбнулась мне на аукционе ЦУМа. Кстати, мы были там с Юлией. Жаль, так много изумительных и достойных людей умирает", - написала Анна Исаева.

В конце подруга Юлии Началовой отметила, что Алла Вербер много лет боролась за красоту, стиль и модные тенденции. И теперь Исаевой даже интересно смогут ли последователи директора ЦУМа обуздать русскую душу, которая, по ее мнению, склонна к исключительной роскоши и показухе.