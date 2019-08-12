Сын Алены Водонаевой не выходит на связь

Алена Водонаева недавно отдыхала с сыном Богданом в Америке, где и отпраздновала свой день рождения. По возвращении на родину телеведущая отправила сына на каникулы с бывшим мужем Алексеем Малакеевым в Казахстан. Но буквально на днях Водонаева призналась, что сын не выходит на связь: не пишет, не звонит. " Сын уехал на пару недель в степь. В Казахстан. Бродят где-то, сообщения не пишут", – отметила звезда "Дома-2".
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