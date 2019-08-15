Решение Водонаевой оставить сына без школы поддержали

На днях в личном Instagram телеведущая сообщила, что ее единственный наследник Богдан весь третий класс будет заниматься с приходящими учителями. Помимо этого мальчик будет посещать различные секции и кружки.
"Мы много месяцев с отцом Бо вынашивали идею семейного обучения. Думали, анализировали, взвешивали все за и против и решили… Дело в системе российского образования, которое меня не устраивает. В колоссальной растрате ценного времени, которое с сентября мы будем вкладывать и в другие важные образовательные и развивающие истории", - поделилась с подписчиками Алена Водонаева.
Отметим, что мнение поклонников телеведущей на этот счет разделилось. Кто-то отметил, что Алена ограждает ребенка от реальной жизни и создает ему тепличные условия, тормозя его социализацию и личностное развитие. Другие, наоборот, хвалили звезду и просили в подробностях рассказать о нюансах организации такого обучения.
Отметим, что Алену Водонаеву в личном ЖЖ поддержала подруга Лена Миро. Блогер отметила, что, будь у нее ребенок, она никогда бы не отдала его в школу. По ее мнению, в общеобразовательные учреждения детей отдают либо бедняки, либо те, кто наплевательски относится к собственным отпрыскам.
"Это совершенно правильное и взвешенное решение. Богдан, сын Алены, за год домашнего обучения узнает намного больше, чем его сверстники за пять лет. Какими бы ни были хорошими учителя, но образовательные стандарты ведь отменить невозможно. А среди предметов – ну, дай бог, процентов десять нужных, а остальные – потеря времени", – рассудила приятельница Алены Водонаевой.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Дети и родители
Узнала что дочь спит за деньги
Клипы
Мужчина стрелец
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Не моет посуду