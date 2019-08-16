Сдавшая позиции Меган Маркл опустилась ниже плинтуса

В опросе участвовали девять тысяч жителей Соединенного Королевства. Голосование проводится ежегодно. Результаты исследования обнародовал сайт YouGov.
Первое место заняла королева Елизавета II, набрав 72% голосов. Серебро досталось принцу Гарри. Примечательно, что ему не хватило всего 1%, чтобы догнать бабушку. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом рейтинг герцога Сассекского упал на 6%.
Закрыл первую тройку его брат Уильям. Его показатель в этот раз тоже стал значительно меньше – всего 69%, сообщает Пятый канал.
На том же месте осталась супруга герцога Кембриджского Кейт Миддлтон – 64% респондентов отдали свой голос за нее. Принц Филипп набрал 55% и занял пятую строчку.
Вот и подошла очередь Меган Маркл. По сравнению с предыдущим годом ее репутация значительно пошатнулась – с 55% скатилась до 49%. Именно поэтому она оказалась на шестой позиции.
Седьмое место досталось принцу Чарльзу – 48%. Принцесса Анна набрала 46%, а Зара Филиппс – всего 42%. Софи и Камилла набрали по 29%, а принц Эдвард и того меньше – 26%.
По данным teleprogramma.pro, последние три строчки заняли принцессы Евгения и Беатрис (25% и 24% соответственно). Аутсайдером голосования стал их отец, принц Эндрю (21%).
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