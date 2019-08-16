Меган Маркл завидовала Кейт Миддлтон еще до встречи с будущем мужем

Баталии между двумя герцогинями – Меган Маркл и Кейт Миддлтон – стало уже привычным явлением. Но никто не мог предположить, что супруга принца Гарри начала точить зуб на жену Уильяма еще задолго до замужества.

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