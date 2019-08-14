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Шоу-бизнес

Меган Маркл раскрывает таланты

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники Меган Маркл обратили внимание на ее новое украшение, которое всех восхитило. После этого ювелирный бренд стал пользоваться успехом.
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Герцогиня Сассекская стала выходить в свет с необычным кольцом на среднем пальце. Стало известно, что оно сделано в честь индуистской богини Дурга. Эксперт Клэр Адлер пояснила, почему Меган Маркл выбрала именно такую драгоценность. "Герцогиня неслучайно отдает предпочтение экологическим украшениям. Помимо того, что они очень красивые, они вдохновляют своих клиентов на благие дела. У бренда очень четкая гуманитарная направленность, которая близка Маркл. Таким образом она отдает дань уважения компании, помогающей нуждающимся во всем мире", – сказал эксперт.

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Ювелирное украшение принадлежит бренду Pippa Small, который славится гуманитарной деятельностью. Дизайнер Пиппа Смол организовала небольшую мастерскую, где женщины из Афганистана, в котором разворачиваются военные действия, нашли свое поприще. Основательница бренда также поддержала разработку экологических методов добычи золота, а в Найроби создала образовательную программу для малоимущих мастеров. Кроме того, в 2013 году она удостоилась ордена Британской империи.

Ранее украшения от Pippa Small носили актрисы Анджелина Джоли, Ева Лонгория и даже сама Кейт Миддлтон, однако ювелирная марка получила признание только благодаря герцогине Сассекской. Теперь бренд стал узнаваемым, а в мастерскую Пиппы Смол посыпались заказы от поклонников Меган Маркл, передает Teleprogramma.pro.

Это не первая ювелирная компания, которой сделала "рекламу" бывшая актриса. Недавно супруга принца Гарри появилась на теннисном матче Серены Уильямс в золотой цепочке с маленьким кулоном в виде буквы "А". С тех пор автор изделия Эмма Свэн получает множество заказов на подобные украшения.

14 августа 2019, 14:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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