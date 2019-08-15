Участник шоу "Замуж за Бузову" разбился в ДТП

Участник телепроекта "Замуж за Бузову" Александр Гринев попал в серьезную аварию в минувшую среду, 14 августа. Он получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу, передает Пятый канал.
Александр Гринев покинул шоу "Замуж за Бузову" после седьмого выпуска. Поющая телеведущая усомнилась в искренности чувств мужчины. По ее мнению, Гринев пришел на проект ради пиара, сообщает StarHit.
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