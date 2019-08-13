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Шоу-бизнес

Юлии Началовой собрались ставить памятник

Певица Юлия Началова скончалась полгода назад. Но близкие, друзья и даже многие поклонники до сих пор не могут смириться с утратой. 
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Накануне стало известно, что родители артистки, Таисия и Виктор, активно занялись поиском спонсоров. Они решительно настроены возвести на могиле у любимой дочери памятник.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

По словам бывшего пиар-директора певицы Анны Исаевой, отец Юлии мечтает, чтобы место захоронения было особенным. Он постоянно говорит о монументе. 

"Сейчас мы рассматриваем все варианты, каким он должен быть", – рассказала Анна.

По данным teleprogramma.pro, предстоит большая работа, которая будет стоить немалых денег.  Виктор и Таисия адекватно оценивают стоимость вопроса. Они понимают, что самостоятельно такую сумму они не соберут. Тем не менее, родители артистки не теряют надежды на помощь неравнодушных поклонников и друзей. 

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Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)

Пара каждый день приходит на могилу дочери. Единственный раз они отлучались на две недели ради поездки в Воронежскую область. Больше вдали от захоронения вынести они не смогли. 

Автор: 13 августа 2019, 14:20
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