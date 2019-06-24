"Это ужасно!": Королева раскрыла подноготную отношений с Глушко
Передача была посвящена еде. Несколько лет назад на Первом канале Наташа Королева со своей матерью Людмилой Порывай вела кулинарное шоу "Время обедать". Программа получилась настолько веселой, заводной и яркой, что запомнилась зрителям надолго. Однако, по признанию Королевой, шоу, длившееся на протяжении двух лет, буквально отвернуло ее от готовки.
Теперь на кухне хозяйничает ее муж Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Наташа убеждена, что у супруга есть кулинарный талант, который нужно поддерживать и развивать. А для этого нужна практика. Впрочем, Сергей придерживается другого мнения. "Я должен же как-то выживать, поэтому и научился готовить!" – пояснил он.
Королева раскрыла подноготную их отношений. По признанию артистки, муж жестко контролирует ее питание. Глушко уже много лет старается есть здоровую пищу и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой. А вот Наташу частенько тянет на "вкусняшки", но муж ей запрещает.
"Это ужасно. Правда! Клянусь! Иногда бывает, сидишь – и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... Только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: "Положи на место!" И все, аппетит как рукой сняло. Да, у нас с этим очень жестко..." – призналась Наташа Королева.
Зато благодаря стараниям Сергея Глушко певица может похвастаться точеной фигурой. А ведь артистке уже 46 лет! Кстати, к своему возрасту она относится философски, но недавно призналась, что радости от празднования дней рождения уже меньше.
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