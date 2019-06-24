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"Это ужасно!": Королева раскрыла подноготную отношений с Глушко

Наталья Королева и Сергей Глушко. Фото: www.globallookpress.com
Наташа Королева и Сергей Глушко стали звездными гостями шоу "Сегодня вечером". Певица рассказала, что муж ее жестко контролирует.
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Передача была посвящена еде. Несколько лет назад на Первом канале Наташа Королева со своей матерью Людмилой Порывай вела кулинарное шоу "Время обедать". Программа получилась настолько веселой, заводной и яркой, что запомнилась зрителям надолго. Однако, по признанию Королевой, шоу, длившееся на протяжении двух лет, буквально отвернуло ее от готовки.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Теперь на кухне хозяйничает ее муж Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Наташа убеждена, что у супруга есть кулинарный талант, который нужно поддерживать и развивать. А для этого нужна практика. Впрочем, Сергей придерживается другого мнения. "Я должен же как-то выживать, поэтому и научился готовить!" – пояснил он.

Королева раскрыла подноготную их отношений. По признанию артистки, муж жестко контролирует ее питание. Глушко уже много лет старается есть здоровую пищу и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой. А вот Наташу частенько тянет на "вкусняшки", но муж ей запрещает.

"Это ужасно. Правда! Клянусь! Иногда бывает, сидишь – и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... Только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: "Положи на место!" И все, аппетит как рукой сняло. Да, у нас с этим очень жестко..." – призналась Наташа Королева.

Зато благодаря стараниям Сергея Глушко певица может похвастаться точеной фигурой. А ведь артистке уже 46 лет! Кстати, к своему возрасту она относится философски, но недавно призналась, что радости от празднования дней рождения уже меньше.

Автор: Наталья Аряева24 июня 2019, 12:12

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/FAROZTK Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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