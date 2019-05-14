Муж Королевой в стрингах прижался к крутящей задом женщине

Певица Наташа Королева выложила в Stories своего Instagram эротичное видео с супругом. На нем Сергей Глушко (Тарзан) весьма необычным образом демонстрирует гибкость.

Артистка показала "истинную суть" супруга. Королева продемонстрировала, как Сергей Глушко в красных стрингах устроил спортивную тренировку с женщиной в черном купальнике. На кадрах барышня, не смущаясь, крутит пятой точкой в окружении мужчин.

Судя по отметке в социальной сети, выяснилось, что это Александра Петрич из Майями, передает Пятый канал. Сначала Сергей Глушко приседает вместе с ней, а когда она очень откровенно и низко наклоняется, Тарзан прижимается головой к ее спине.

Судя по тому, что видео оказалось в Stories жены Сергея Глушко, Наташа Королева на него не в обиде. Следом после откровенного ролика идет кадр с девушкой, которая прикрывает голую грудь руками. На фото – надпись Hot.

Звездная семья сейчас в США. Там у Сергея Глушко и Наташи Королевой собственные апартаменты. Кроме того, там проживает мать певицы Людмила Порывай.

Как писали "Дни.ру", в начале марта Сергею Глушко исполнилось 49 лет, но в это трудно поверить. Стриптизер тщательно следит за собой: Сергей Глушко регулярно посещает тренажерный зал и правильно питается. На Наташе Королевой Тарзан женился в 2003 году. Певица подарила ему сына Архипа.