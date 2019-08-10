"Как на кладбище": фото Бузовой ужаснуло народ

Ольга Бузова как истинная девушка обожает цветы, и их она получает практически каждый день. На концертах звезду буквально заваливают букетами. На недавнем выступлении в Сочи поклонники преподнесли ей множество цветов, а самые талантливые подарили на память нарисованные портреты. Ольга Бузова решила похвастаться своими подарками, выложив новый снимок.
Однако поклонники пришли в ужас от увиденного. Они сразу не разглядели в огромном количестве цветов и подарков счастливую Ольгу Бузову – у всех возникла ассоциация с похоронами и поминками. "Как на кладбище. На могиле блииин, показалось", "Ой, как-то страшно портреты цветы", " Господи, я решила что беда ,,,,,,,.Фух, ну и фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали фолловеры в комментариях.
Но нашлись и те, кто поблагодарил певицу за ее творчество и за прекрасный концерт. "У кого что в душе, тот то и видит) не увидела никакого кладбища) прекрасное фото, хорошая Оля и отличное настроение после пойманного куража", – сказала одна из поклонниц звезды.
Сама Ольга Бузова не стала реагировать на подобные замечания. Певица разместила еще одно фото с огромным букетом белых роз и вновь поблагодарила Сочи за теплый прием.
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