Ольга Бузова растаяла в объятиях мужской толпы

На своей странице в Instagram звезда опубликовала новый ролик. На нем она запечатлена в обнимку с компанией мужчин.
"Анапа, вот это прием! Тот, кто хочет меня увидеть и удивить, обязательно сделает это! Парни, Спасибо! Ваша Оля!", – подписала пост обескураженная поп-исполнительница.
Стало известно, что после концерта в Краснодарском крае Ольга двигалась в автомобиле из Геленджика в Анапу. Неожиданно она обратила внимание на огромную растяжку, на которой было написано: "Лайкер Бузова стой любим". Ведущая "Дома-2" не смогла проехать мимо такого впечатляющего обращения.
Оказалось, ее разместили поклонники творчества Ольги. Они поджидали ее а обочине с раннего утра.
Когда артистка вышла из машины, к ней кинулась толпа, обезумевших от счастья, мужчин. Они сделали шаг навстречу с распахнутыми объятиями, но потом остановились в нерешительности. Бузова не растерялась и сама начала обниматься с каждым из них.
Подписчики оценили простое и непринужденное поведение исполнительницы. "Молодец, Олечка!", "Какая ни была бы Оля, но она своя! Пошла, встретилась, сфоткалась!", "Я не видела артиста, который вот так просто общается с поклонниками! Умница!", – восторгались фолловеры.
"Единственная звезда, которая не зазвездилась", – отметила фанатка.
Также поклонники были приятно удивлены поступком сильной половины. "Самые искренние эмоции, как дети! А Оле приятно!", "Вот это мужики! Браво!", "Так прям клево, весело, а главное с душой встретили!", "Такие счастливые, классно придумали!", – признали пользователи Сети.
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