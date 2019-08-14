Сын Бари Алибасова раскрыл всю правду о программе Дмитрия Шепелева на Первом

Звездный наследник заявил, что шоумен хотел очернить имя его отца. Оказалось, что продюсеру за появление в шоу предназначался один миллион рублей, но денег он так и не увидел.
"Папа ходит на подобные программы только за финансовое вознаграждение. У Дмитрия отсняли три программы", – рассказал Алибасов-младший. Организаторы якобы кормят его отца "завтраками", обещая выплатить весь гонорар до новых съемок, которые намечены на ближайшее время.
Сотрудники Первого канала подтвердили, что из-за технических задержек есть временные ограничения с финансами, но обещанные суммы поступают всем, кому они задолжали. Кроме того, продюсеры поддерживают связь с героями.
"Это пустые жалобы!" – заявили создатели программы.
Сын шоумена обвинил телеведущего и в подаче недостоверной информации. "Все ложь, а сообщения фейковые! Это хороший монтаж продюсеров шоу "На самом деле". Не верьте Дмитрию Шепелеву. На его проекте часто практикуют хитрые уловки для высоких рейтингов", – пояснил Алибасов-младший. Он признался, что вопросы для детектора лжи обговаривали заранее.
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