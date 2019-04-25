"Выбора не было": Варум рассказала о больших проблемах с дочкой

Анжелика Варум впервые рассказала, какие сложности выпали с дочкой Елизаветой. Артистка призналась, что только она смогла противостоять наследнице.

Так сложилось, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выросла в Америке. Там жили родители певицы, да и по состоянию здоровья Елизавете больше подходил мягкий климат Майами. Из-за частых гастролей родители редко видели своего ребенка. А так как бабушка с дедушкой буквально пылинки сдували с девочки, та выросла своенравной.

Проблема проявилась, когда Лиза стала подростком. "У нас появилась звезда в периметре дома: "Это буду, это не буду!" Я поняла, что однажды может стать уже поздно, и взяла ситуацию под полный контроль. Пришлось быть цербером. Причем боролась одна, потому что из Лени Лиза тоже умела свить веревочку", – рассказала Анжелика Варум.

Певица призналась, что в то время была настоящей "злой теткой", которая приезжала и что-то требовала от наследницы. "Для меня, поверьте, то время оказалось просто кровавым. Было страшно: это мой ребенок, у него мой характер. Когда я в юности попала под мамин пресс, просто ушла из дома. А если Лиза так поступит?" – задала риторический вопрос певица.

"Однако выбора не было. Все вокруг белые и пушистые, не возьмись я за кнут, бог знает, чем это закончится. Как такое допустить?! Поэтому начала общаться в приказном порядке: "Так, идешь в школу! Будет, как я сказала. Иначе иди сама зарабатывай", – цитирует Анжелику Варум "Караван историй".

К счастью, вскоре Лиза поняла, что с матерью лучше дружить, чем враждовать. А когда ей исполнилось 15 лет, Анжелика Варум предоставила ей полную свободу. В 16 лет Лиза влюбилась и стала жить со своим парнем. "Вроде рано, но как запретить? Это же искалечить психику. Я понимала, что включить заново цербера – значит превратиться во врага. Доверилась дочери. И как мне кажется, не ошиблась!" – заключила Анжелика Варум. Действительно, мать и дочь сейчас лучшие друзья, нежно друг друга любят.