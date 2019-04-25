"Выбора не было": Варум рассказала о больших проблемах с дочкой
Так сложилось, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выросла в Америке. Там жили родители певицы, да и по состоянию здоровья Елизавете больше подходил мягкий климат Майами. Из-за частых гастролей родители редко видели своего ребенка. А так как бабушка с дедушкой буквально пылинки сдували с девочки, та выросла своенравной.
Проблема проявилась, когда Лиза стала подростком. "У нас появилась звезда в периметре дома: "Это буду, это не буду!" Я поняла, что однажды может стать уже поздно, и взяла ситуацию под полный контроль. Пришлось быть цербером. Причем боролась одна, потому что из Лени Лиза тоже умела свить веревочку", – рассказала Анжелика Варум.
Певица призналась, что в то время была настоящей "злой теткой", которая приезжала и что-то требовала от наследницы. "Для меня, поверьте, то время оказалось просто кровавым. Было страшно: это мой ребенок, у него мой характер. Когда я в юности попала под мамин пресс, просто ушла из дома. А если Лиза так поступит?" – задала риторический вопрос певица.
"Однако выбора не было. Все вокруг белые и пушистые, не возьмись я за кнут, бог знает, чем это закончится. Как такое допустить?! Поэтому начала общаться в приказном порядке: "Так, идешь в школу! Будет, как я сказала. Иначе иди сама зарабатывай", – цитирует Анжелику Варум "Караван историй".
К счастью, вскоре Лиза поняла, что с матерью лучше дружить, чем враждовать. А когда ей исполнилось 15 лет, Анжелика Варум предоставила ей полную свободу. В 16 лет Лиза влюбилась и стала жить со своим парнем. "Вроде рано, но как запретить? Это же искалечить психику. Я понимала, что включить заново цербера – значит превратиться во врага. Доверилась дочери. И как мне кажется, не ошиблась!" – заключила Анжелика Варум. Действительно, мать и дочь сейчас лучшие друзья, нежно друг друга любят.
Певицы не стало 40 дней назад
Примадонне исполнилось 70 лет
Как живет наследница певицы
Откровенное интервью актрисы
Популярные темы форума
Разница должна быть не меньше 7 лет
Сплю с несовершеннолетней
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Люблю зрелых
Хочет сумку за 200 тысяч
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Мужья -тираны
Пасс
Как встретить любовь сидя дома?
Почему осуждают?
дочь строит глазки моему мужу
О размере, ... нравится девушкам
Зеленский стал президентом Украины!
Легко ли найти работу в Москве?
Вопрос админу
Не предложил выплатить мою ипотеку
Ищу девушку
"Звезды" вообще работают?
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Содержанка это кто?
бедный муж
Юбка или джинсы?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Где найти достойную женщину?
Можно ли вернуть доверие?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Когда замуж?
Фильмы ужасов.