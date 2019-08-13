Варум откровенно о неизлечимом недуге

Ведущая Наталья Синдеева сразу призналась, что беседа с Анжеликой Варум для нее отдушина. "Ты знаешь, я поняла, что хочу просто такой женский разговор", – сказала она артистке.
Синдеева начала с того, что вспомнила о юбилее Варум. В это сложно поверить, но исполнительнице исполнилось 50 лет. Анжелика свой возраст не скрывает. Как и способы достижения великолепной формы.
Певица поддерживает постулат о том, что лень – двигатель прогресса. Она начинает заниматься спортом, только когда недовольна отражением в зеркале. "Вот до этих пор в ход идет все: стейки, гамбургеры и прочее, и прочее. Я очень люблю покушать", – призналась Варум.
Впрочем, возраст накладывает отпечаток – артистка уже задумалась о будущей пенсии. Недавно она попросила помощников посчитать эту сумму и поняла, что нужно принимать меры. Звезда решила открыть дело, которое поддерживало бы благосостояние на достойном уровне.
"У меня винным бизнесом занимаются троюродные брат и сестра, они в этом уже давно. Когда я узнала, какая у меня пенсия, то сказала брату, что мне нужен стабильный доход, попросила что-нибудь придумать. И стала интересоваться этим", – рассказала Анжелика Варум.
Теперь у нее есть большая винодельня в Темрюке. Вина от Анжелики Варум продаются по всей России. Певица лично следит за качеством продукции – работает дегустатором. В этом, как ни странно, ей помогает неизлечимый недуг.
"Я хороший дегустатор, поскольку я аллергик. Очень хорошо чувствую сахара. Если что-то не так, то вся линейка снимается с производства", – пояснила звезда.
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