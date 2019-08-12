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Заносчивая Меган Маркл избавилась от друзей принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского, Меган Маркл часто становится объектом для насмешек и осуждений. Многие британцы не одобряют выбор внука Елизаветы II и считают экс-актрису неподходящей парой для него.
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В Сети всплыла информация о том, что после свадьбы большинство друзей герцога Сассекского перестали идти на контакт с ним. Некоторых Маркл специально отвадила от возлюбленного. Другие сами отвернулись от приятеля, будучи не в силах терпеть американские привычки его избранницы.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

По мнению экс-товарищей принца Гарри, Меган абсолютно не соблюдает этикет и часто выходит за рамки приличия. Они даже привели наглядный пример такой ситуации.

В королевской семье существует некая традиция. Когда за одним столом собираются несколько пар, то супруги должна сидеть на разных сторонах стола. По данным "Экспресс газеты", это необходимо для того, чтобы все гости могли спокойно пообщаться между собой. 

Но бойкая герцогиня Сассекская не любит действовать по правилам, поэтому во время таких встреч она всегда садится рядом с супругом.

Напомним, официально супруги поженились 19 мая 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Принц Гарри сам придумал дизайн кольца, подаренного Меган на помолвку. В центре композиции оказался огромный бриллиант из Ботсваны, два граненых алмаза достались прямиком из коллекции покойной матери Гарри принцессы Дианы.

Автор: 12 августа 2019, 17:04
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Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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