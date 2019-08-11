Меган Маркл оказалась в центре незаконной аферы

Накануне в Сети появилась реклама чудо-таблеток для похудения. В ней говорится, что средство поможет легко сбросить вес: без диет и изнурительных фитнес-тренировок.
Электронный ресурс First Level Fitness опубликовал на своей странице две фотографии герцогини Сассеской: до и после беременности. Под снимками авторы сделали заявление от лица Маркл.
"После родов я потеряла форму. Но с помощью таблеток Кето я опять такая, как и раньше", – сказано под постом.
Другой портал решил не ограничиваться лишь кадрами. Они выложили липовое интервью с Меган.
В нем рассказывается о том, что супруга принца Гарри устала искать способы возвращения к прежнему состоянию. Она больше не может истязать себя изнурительными тренировками в спортзале. Поэтому она якобы запустила собственную линию препаратов для похудения. Коме того, там говорится, что это стало делом всей ее жизни.
На эту аферу моментально отреагировали представители Меган Маркл и Букингемского дворца. Они потребовали прекратить порочить репутацию герцогини Сассеской, используя ее имя в рекламе.
"Это незаконно, и мы примем надлежащие меры", – заверил поверенный супруги принца Гарри.
Отметим, что тщательное расследование по этому вопросу провело издание Mirror. За такую кропотливую работу представители королевской семьи Британии выразили огромную благодарность.
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