Маркл использовала принцессу Диану ради собственной выгоды

Пост представлял собой цитату принцессы Дианы. "Совершайте добро, не ожидая награды, и будьте уверенны в том, что в один прекрасный день кто-то может сделать то же самое для вас", – отмечалось на снимке.
В подписи под публикацией указано, что слова имеют силу вдохновлять, поэтому Гарри и Меган Маркл решили поделиться высказыванием принцессы Уэльской. В дальнейшем чета Сассекских планирует периодически публиковать воодушевляющие цитаты.
"От представителей общественности до общественных деятелей, от преподавателей и студентов до молодых лидеров, мы начинаем с цитаты Дианы, принцессы Уэльской", – написано под фото.
Отметим, что в соцсетях Меган Маркл и принца Гарри часто появляются отсылки к леди Ди. Например, в День матери королевская чета показала снимок, на котором рука герцогини держит ножки новорожденного Арчи. Внимательные поклонники принцессы Уэльской сразу обратили внимание на фон снимка – множество незабудок, которые очень любила родительница Гарри.
Добавим, что спустя годы со дня гибели принцессу Диану все еще помнят. Образ леди Ди влюбил в себя множество женщин по всему миру, превратив принцессу Уэльскую в культовую личность. Мать принца Гарри для многих – это неканонизированная святая, ей подражают и поклоняются. Естественно, Меган Маркл не могла не воспользоваться популярностью Дианы в продвижении своих интересов.
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