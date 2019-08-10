На известную певицу подали заявление в суд

Леди Гагу уличили в плагиате песни Shallow. Информацию сообщают СМИ.

Стив Ронсен собирается потребовать у Леди Гаги внушительную сумму за то, что та якобы украла у него песню. Дело в том, что автор песен заявил, что сингл Shallow, ставший хитом, принадлежит его "перу".

Композитор говорит, что в 2012 году он написал песню с похожей мелодией, которая называется Almost. В ее основе ноты соль, ля и си-бемоль, которые, по утверждению Стива Ронсена, и украла Леди Гага. Представители певицы уже прокомментировали ситуацию, отметив, что обвинения Ронсена не имеют серьезных оснований.

"Мистер Ронсен пытается нажиться на успешном артисте. Это низко и неправильно. Я поддерживаю намерение Леди Гаги постоять за себя от лица всех знаменитых артистов, которые столкнулись с подобными обвинениями. Если дело продолжится в суде, Леди Гага будет бороться и выиграет", – цитирует слова адвоката певицы "РИА Новости".

Всем известно, что данную композицию звезда написала в соавторстве с Марком Ронсоном, Энтони Россомандо и Эндрю Уайеттом. Песня стала саундтреком кассового фильма "Звезда родилась" и была удостоена "Оскара" в 2019 году, а также ряда других наград, среди которых "Грэмми" и "Золотой глобус".

Напомним, что это не первый скандал, который связан с поп-дивой. Недавно появилась новость, что Леди Гага стала яблоком раздора в союзе Брэдли Купера и Ирины Шейк. Информация о том, что актер оставил топ-модель и ушел и певице, взбудоражила общественность, а жители России даже устроили настоящую инстаграмную войну Леди Гаге.