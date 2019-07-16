Россияне набросились на разлучницу Ирины Шейк и Брэдли Купера

По слухам, именно из-за эпатажной певицы Купер бросил знаменитую уроженку города Еманжелинска Челябинской области. Поклонники Ирины Шейк обрушились с критикой на разлучницу.
"Бородино" ты, Гага, не читала, и глас народа русского не слышишь! Ты Купера зачем охомутала? Разведка уже слушает, как дышишь?.. Без Купера сидела? И сиди. Пусть он вернется к Ире на оладьи, ты продавай и дальше эпатаж. Мы русские – все сестры и все братья, и лучше ты не плюй в колодец наш!", "Гага, да лучше бы ты у Бузовой на разогреве пела!" – приводит комментарии россиян в соцсети Teleprogramma.pro.
Напомним, слухи о расставании актера Брэдли Купера и русской супермодели Ирины Шейк стали регулярно появляться после выхода фильма "Звезда родилась". Главные роли в картине исполнили Купер и Леди Гага. Многие отмечали, что между актером и певицей нечто большее, чем просто творческий союз. Ирина Шейк ревновала возлюбленного к Гаге.
Как писали "Дни.ру", в июне Ирина Шейк уехала из дома Брэдли Купера с чемоданом и дочерью Леей. Спустя пару дней официальные представители звездной пары сообщили о разрыве их отношений. А 12 июля в Сети появилась не подтвержденная официально информация, что актер съехался с Леди Гагой.
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