Брошенка Шейк переключилась на девушек

На черно-белых снимках девушки позируют в БДСМ-масках с шипами. Модели в разных позах сидят в кабриолете. "Только мы", – подписала кадры Ирина Шейк.
Также знаменитая уроженка Челябинской области опубликовала и другие смелые фото в нижнем белье, где она позирует одна. Поклонники Ирины Шейк высоко оценили эротические снимки модели.
"Ирка – царица", "Это точно огонь!", "Ирина, ты лучшая!", "Ух ты!", "Горячо!", "Правильно, лучше с женщиной, чем с Куперкозлом", - высказались пользователи соцсети. Отметим, что что после расставания с супругом, актером Брэдли Купером, Ирина Шейк старается не скучать – она появляется на публике и выкладывает в свой микроблог смелые фото, показывая тем самым, что не собирается страдать по бывшему возлюбленному.
В Сети ходят слухи о том, что причиной разрыва отношений Ирины Шейк и артиста стала соперница Леди Гага. С ней Брэдли Купер снялся в фильме "Звезда родилась".
Как писали "Дни.ру", Instagram Леди Гаги превратился во "всероссийский чат". Пользователи соцсети в комментариях атаковали певицу за то, что та якобы "увела" Брэдли Купера у Ирины Шейк.
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