"Хватит заниматься ерундой": Фадееву врезали за плагиат

Дебютный клип нового состава группы Serebro раскритиковали в Сети. Поклонники просят продюсера коллектива Максима Фадеева закрыть проект.

В начале 2019 года герлзбенд Serebro остался без вокалисток. Для поиска новых участниц Максим Фадеев запустил целое реалити-шоу. В феврале продюсер представил общественности новых участниц группы. Ими стали Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова и Ирина Титова.

Отметим, что выбор Максима Фадеева устроил не всех. Многие поклонники считают, что новенькие девушки не дотягивают: в сравнении с предыдущими вокалистками недостаточно харизматичны и талантливы.

Дебютный клип Serebro на песню "О, мама", который вышел 30 июля, судя по всему, на придирчивых фанатов не произвел впечатления. В Сети музыкальный ролик раскритиковали.

Видео начинается с предисловия, которое объясняет его задумку. "Группа Serebro стала абсолютно новой. Но их первый трек ''О, мама'' был записан в классическом стиле группы. Специально для поклонников было снято mood-видео, в котором сохранилась энергетика прежнего состава, чтобы каждый, кто скучает по прошлому, мог проникнуться ностальгией", – пишут авторы ролика.

Поклонники коллектива не обнаружили в клипе обещанной энергетики. В комментариях многие обращались к Максиму Фадееву с просьбой распустить новое Serebro.

"Где здесь хоть что-то от "старых" составов? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "В начале вы пишете о том, что сможем проникнуться и погрузиться в прошлое и почувствовать историю. И как ВОТ ЭТО может погрузить меня во времена и стили Dirty Kiss, Опиум, Дыши, В космосе и многих других хитов? Максим Александрович, хватит заниматься ерундой, закройте уже проект и создайте новую девичью группу, раз уж так неймется и извращайтесь над ней как хотите. А группу SEREBRO оставьте в покое", "Что стало с Фадеевым????😨😨😨😨😨 клип ***", – врезали продюсеру пользователи Сети.

К слову, после просмотра музыкального ролика многие пришли к выводу, что продюсер украл сам у себя. Трек "О, мама" показался подозрительно похожим на песню группы 4G – "Прости меня, мама". Отметим, что группа 4G тоже является детищем Максима Фадеева.

"Слизано с песни 4g– прости меня мама,🤦 послушайте,сравните", "Кто заметил то что эта песня похоже на 4G прости меня мама", – отметили меломаны.