"Секс-рабыни": Фадеева обвинили в содержании гарема
Максим Фадеев решил перевести стрелки на Елену Темникову после заявления экс-солистки о его связи с Ольгой Серябкиной. К такому выводу пришла блогер Лена Миро, известная своей жесткой критикой представителей российского шоу-бизнеса. По мнению блогера, продюсер заставил свою подопечную и любовницу, выступающую под псевдонимом Molly, выступить с шокирующим признанием.
"Репутацию Серябкиной беречь уже поздно, так что нужно замазать г*** всех вокруг, чтобы спасти Фадеева", – написала Миро.
Напоним, сначала Елена Темникова рассказала о том, что ее бывшего продюсера Максима Фадеева и экс-солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину связывал многолетний роман. В ответ Molly заявила, что именно Лена, а вовсе не Фадеев, была ее любовью – они, мол, даже жили вместе.
Лена Миро не сомневается ни в словах Серябкиной, ни в заявлении Темниковой. "Одна солистка вполне могла жить с другой, но это не мешало ведь им обеим быть секс-рабынями своего продюсера, верно?", – рассуждает блогер. По мнению Миро, российская общественность вместо того, чтобы осуждать Максима Фадеева, завидует продюсеру, устроившему себе настоящий гарем, пишет "Экспресс-газета".
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