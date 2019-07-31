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Максима Фадеева обвинили в краже песни

Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Саратовский композитор и певец Павел "Pashket V" Петров, публикующий свои произведения в соцсетях, нашел сходство своей песни "Дни и ночи" с композицией певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) "Я просто люблю тебя" 2016 года. Мужчина заявил, что продюсер артистки Максим Фадеев украл его песню.
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Петров высказался на своем YouTube-канале. Примечательно, что требовать указания авторства композитор от Максима Фадеева не собирается. Музыкант заявил, что продюсер может "на договорной и платной основе" взять другие его песни.

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Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

"Друзья! Я обнаружил, что куплеты моей песни, и песни известной певицы очень похожи. Как вы считаете – это плагиат? С самого начала, как начинается текст песни и целый куплет – послушайте друзья и скажите – похожи мелодии?" – заявил саратовец в своих соцсетях. Также он сообщил, что уже написал Максиму Фадееву и Ольге Серябкиной на электронную почту. Ответа композитор пока не получил, передает телеканал "360".

Ранее мужчина уже рассылал свои произведения по разным продюсерским центрам. Он полагает, что песню прослушали, ничего не ответив, а впоследствии Максим Фадеев мог использовать ее при создании композиции для MOLLY.

Сам же Максим Фадеев выразил недоумение интересу российских СМИ к претензиям малоизвестного музыканта. Вся эта история вывела его из себя. "Вам реально заняться нечем? Я 30 лет этим занимаюсь и пишу кучу... Ой, все!" – цитирует продюсера НСН

Автор: 31 июля 2019, 12:28
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