Шепелеву врезали за жестокость к матери

О приезде матери Дмитрий Шепелев сообщил в Instagram. По словам шоумена, все прошло хорошо, но в аэропорту "потеряли" ее багаж. "Я отдал ей свой свитер, рубашку, наскребли всем миром шорты, футболки, купальник. В магазин идти отказывается: "Зачем, если завтра обещали привезти?" День прошел, второй, третий – не везут чемодан", – отметил телеведущий.
Шоумен подтрунивал над матерью, говоря, что ее внук Платон может переодеться, а она – нет. Наконец чемодан доставили. "Мама на пляже. Решил ее разыграть. Положил ей в комнату другой чемодан, перевесил на него бирки из аэропорта, а ее настоящий спрятал. Написал сообщение, что багаж привезли, но немного не похож на ее..." – рассказал Шепелев.
Реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Не все оценили юмор Дмитрия: "Жестоко!", "Сомнительный розыгрыш", "Я бы на месте мамы разозлилась", "Не смешно!"
В последнее время телеведущий весьма активен в соцсети. Он почти каждый день делится с поклонниками подробностями частной жизни. Говорят, Шепелев активизировался, потому что готовит к выходу новое шоу на YouTube.
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