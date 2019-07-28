Шепелев признался в пагубной зависимости

Дмитрий Шепелев признался своим подписчикам в Instagram в пагубной привычке. Он выложил снимок с отдыха и подписал, что не может отказаться от алкоголя в обед и ужин.
Так, вдовец написал, что предпочитает бокал белого на обед и бокал красного – на ужин. И тут же подписал, что все это ложь и на самом деле он не ограничивается одним бокалом.
Подписчики всерьез обеспокоились таким заявлением. Они напомнили ведущему, что у него есть маленький ребенок, и что злоупотреблять алкоголем очень опасно.
"Не забывай, у тебя дитё малое! Воспитывать дитё– не поле перейти! Это большая жизнь и в трезвую ! А иначе никак! Такова жизнь! Се ля ви! Назвался груздем– полезай в кузов! Вот так! Все не очень то и просто !", – отметил поклонница.
Впрочем, скорей всего Дмитрий Шепелев имел в виду, что не может отказаться от вина в отпуске. Сейчас он отдыхает вместе с сыном на одном из курортов Средиземного моря. В Москве же Шепелев не упоминал о своем пристрастии к алкоголю. Напротив, он не раз отмечал, что все свободное время проводит с отпрыском.
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