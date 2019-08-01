"Это уже перебор": грязные утехи Киркорова и Варнавы попали на видео

Несколько дней назад певец и актриса посетили мероприятие, посвященное юбилею композитора Игоря Крутого. На записи, опубликованной на странице Филиппа Киркорова в Instagram, знаменитости целуются и показывают друг другу языки. В конце ролика Екатерина Варнава встает на колени перед певцом. "Градус повышен", – коротко подписал видео артист.
Большинство пользователей осудили поведение исполнителя и актрисы. По их мнению, звездам следует вести себя скромнее. "Это уже перебор. Не ожидала!", "Нужно вести себя поприличнее. Все-таки король", "Может, смешно, но неприятно и пошло", "Вроде бы взрослые люди", – выразили мнение возмущенные подписчики.
Нашлись и те, кто, наоборот, оценил юмор Филиппа Киркорова и Екатерины Варнавы. "Комментарии убивают. Все такие правильные", "Такие смешные", "Это просто юмор", "Сколько людей без чувства юмора!" – поддержали артистов пользователи.
Недавно певец посетил творческий вечер актрисы Эвелины Бледанс, организованный в поддержку пациентов Крымского детского хосписа. Филипп Киркоров сидел до конца благотворительного мероприятия, после чего провел весь вечер с телеведущей.
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