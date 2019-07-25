"Не уподобляйтесь этому": Варнава вскипела из-за оскорблений

"А вот где эта грань между "аргументированным мнением, позицией" и "тупым диким оскорблением, агрессией в адрес кого-либо"? И я сейчас даже не про комментарии в адрес моего носа, челки, фигуры... это все детский сад. Я про нас, про наши человеческие отношения между друг другом, про понимание, уважение (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Екатерина Варнава в личном Instagram.
Артистка отметила, что ее подписчики из разных стран, общаясь друг с другом, зачем-то ориентируются на политическую обстановку. Даже мирные с виду люди, по ее мнению, транслируют ненависть к жителям других государств.
"Вот когда от обычных с виду мирных людей транслируется угроза и факт унижения, оскорбления, только потому что ты из России, когда в интернете распространяются эти ужасные картинки, видео, где люди издеваются надо символами страны.. – это вообще как расценивать? Это зачем? Для чего?" – вскипела Екатерина Варнава.
Звезда попросила подписчиков, которых, к слову, уже шесть миллионов, относиться к другим с уважением. Быть умнее, не обращать внимания на провокации и вести себя достойно.
"Мир сегодня, иногда мне кажется, сходит с ума, но вы не уподобляйтесь этому странному веянию", - отметила Екатерина Варнава.
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