"Детский сад!" Пугачева отчитала Киркорова за несуразную затею

Сотрудничество и дружба Аллы Пугачевой и Жасмин зародились в 2003 году, когда последняя представляла в ГЦКЗ "Россия" концерт "100% любви". Примадонна была режиссером той красивой программы.
"На репетициях Алла Борисовна меня и ругала, и хвалила, и что-то важное советовала, – вспоминает Жасмин. – Всякое случалось, потому что шла работа, творческий процесс. Иначе невозможно!"
"Помню, как для нашего дуэта Филипп Киркоров (в ту пору еще муж Пугачевой – Прим. ред.) хотел выехать на сцену на только вошедшем в моду гироскутере, – продолжает Жасмин. – "Алла, Алла, смотри, я вот так вот выкатываюсь на сцену и начинаю петь!" – предложил тогда Киркоров Пугачевой. "Ага, сейчас, – вскипела от несуразной затеи Алла Борисовна. – Детский сад оставим на потом!" Она была очень недовольна!"
"Гнев Пугачевой навлек и кто-то, уронивший на пол сценарий, а это у артистов считается дурной приметой, – продолжает Жасмин. – Надо было быстро сесть на него пятой точкой, чтобы не сглазить и чтобы все дальше пошло хорошо".
Сегодня Жасмин вхожа в дом Пугачевой, да и Примадонна порой наносит ответные визиты. Они вместе отмечают праздники, встречаются в компаниях. Дружат и их дети – 7-летняя Маргарита Шор часто видится с Лизой и Гарри Галкиным, которым в сентября исполнится 6 лет.
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