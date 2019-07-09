"Не люблю пошлость": заслуженная артистка не пришла к Кудрявцевой
Совсем скоро звезда фильмов "Бриллиантовая рука" и "Стряпуха" Светлана Светличная отправится в Турцию в компании невестки, внуки и правнучки. Этой поездки заслуженная артистка РСФСР ждет с нетерпением.
"Я уже с ними была там, и мне очень понравилось! Все пришлось по душе! И море, и магазинчики, в которых я накупила себе много недорогих нарядов, и турки!" – сообщила актриса.
Светличная пользуется популярностью у представителей противоположного пола, потому что тщательно следит за собой. "Я стараюсь держать себя в руках! Бывает, так хочу пива! А меня лень одолевает идти за ним в магазин. Но я все равно одеваюсь, иду, беру пиво и думаю: "А с чем бы его выпить?" Знаете, я как беременная. Если чего-то захотела, обязательно порадую себя", – рассказала артистка.
Некогда популярная актриса, сейчас она редко снимается и почти не дает интервью. В отличие от многих коллег, Светличная не любит посещать ток-шоу, хотя, по ее признанию, часто получает приглашения, в том числе и за гонорар.
Она пояснила: "Я очень редко появляюсь в телевизионных программах, потому что не хочу туда ходить!" Светлана Светличная рассказала, что ее звали и в передачу Дмитрия Диброва "Кто хочет стать миллионером?", и в шоу Оскара Кучеры и Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись", но она отказалась.
"Я уже даже начинаю сердиться. Говорю им: "Сколько раз я еще должна сказать, что на вашу программу не пойду?" Я не люблю пошлость. Мне хочется иметь дело только с людьми, которые говорят о добре, а не о том, кто, где, когда и сколько раз!" – цитирует актрису "Собеседник".
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