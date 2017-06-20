77-летняя Светличная рассказала о молодом муже

Эксклюзив Особое мнение Интервью Ксении Бородиной надоело прятаться Анна Нетребко сильно похудела

Выбор читателей

Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
партнеры
Вторник 20 июня
Лента новостей
16:23
Наезд машины на женщину с младенцем в Москве попал на видео
16:21
Пожилая жена Макрона оседлала велосипед в мини-юбке
16:20
В писсуарах в детском лагере выросли цветы (видео)
16:13
Россия завалила AliExpress запросами спиннеров
16:07
Почему стоит смотреть "Кремниевую долину"
16:06
Стройные девушки-полицейские восхитили гостей Кубка конфедераций
15:55
Москвичей предупредили о желтом уровне угрозы в городе
15:43
В Петербурге опасаются теракта с грузовиком
15:39
Дочь Сати Спиваковой вышла замуж
15:36
Мажор поставил "на счетчик" инспектора ДПС
15:23
Неожиданный итог кровавой схватки носорога и бегемота (видео)
15:10
Машина сбила женщину с коляской на юго-востоке Москвы
14:58
Потерявшая парик прыгунья бьет рекорды на YouTube
14:49
В России снова стремительно дорожает гречка
14:35
В Москве нашли запертого в машине медвежонка
14:33
"Шелл" представил новое топливо
14:27
Главные правила устройства на удаленную работу
14:26
Найдено десять землеподобных планет
14:24
За что любят хиты из 90-х
14:02
19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
13:51
Кремль дал совет Трампу перед встречей с "веселым" Порошенко
13:43
В московском Доме творчества избили девятилетнего мальчика
13:40
В Ярославской области запустят пилотный проект в сфере НКО
13:40
Михалков назвал запрет "Матильды" безумием
13:39
Актер из "Универа" оказался закладчиком наркотиков
13:20
Модель с идеальной фигурой поразила Сеть
13:17
В летевший до Казани лайнер ударила молния
13:10
Параметры оценки работы властей регионов предлагают расширить
13:08
Как правильно собрать чемодан в отпуск
13:04
"Единая Россия" продолжит развивать социальные НКО
13:02
"ЕР" подняла вопрос распределения грантов НКО
12:57
Депутатов попросили ускорить принятие закона о социальном заказе
12:57
Перелеты на элитные курорты теряют в цене
12:56
Знаменитые любители селфи
12:53
Путин собрался в Большой театр
12:44
Хакеры научились подсматривать за людьми через любые веб-камеры
12:42
"Единая Россия" предложила новые меры по поддержке НКО
12:38
Родители пострадавших на Ладоге детей рассказали о трагедии
12:32
"ЕР" намерена облегчить работу НКО
12:30
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали "Макдоналдс"
12:10
На форуме в Ярославле предложили меры поддержки НКО
11:55
Российский ученый нашел на Марсе мертвых гуманоидов
11:51
Самый красивый преступник покорил миланский подиум
11:48
Когда кошка стала домашней
11:41
В Москве загорелось здание ЗИЛа
11:30
Дочь Апексимовой заставили плавать голой
11:16
Как россияне отдохнут в 2018 году
11:11
В столице студент МГУ впал в кому после наезда лихача
11:08
Человечеству грозит вымирание из-за жары
11:01
В крови Принцессы Леи нашли следы наркотиков и алкоголя
10:53
Николай Дроздов и его твари
10:48
США выдумали требования для мира с Россией
10:40
Селфи может вызывать эпилепсию
10:21
Самые трогательные советские мультфильмы
10:18
Садальский грустит об Удовиченко
10:12
В Сеть попали фото располневшей Липницкой
10:10
Названа причина трагедии на Ладоге
09:45
В Москву возвращается тепло
09:34
В Петербурге полуголая пенсионерка выпала из окна
09:24
Задержан экс-директор "Гоголь-центра"
09:17
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
09:15
Анна Нетребко сильно похудела
09:09
В Подмосковье 12-летняя девочка попала под поезд
08:59
В США умер вернувшийся из Северной Кореи студент
08:53
В Карелии теплоход со 139 пассажирами сел на мель
08:33
Ксении Бородиной надоело прятаться
08:31
В России исчезают абсолютно здоровые старшеклассники
08:20
Порошенко в экстазе от "победы" над Путиным
08:12
Спасшийся на Ладоге подросток бросил подругу умирать
08:04
Умер знаменитый итальянский модельер
07:59
Бесполезные лекарства при остеохондрозе
22:35
Меладзе: Я все равно от этого человека избавлюсь
22:00
Татьяна Овсиенко рассказала об измене и предательстве
21:53
Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе
21:52
Движение поездов на Курском направлении восстановили
21:49
Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото
21:44
На юге Москвы нашли контейнер с радиоактивными отходами
21:13
Сбежавшую Дану Борисову заперли в нарколечебнице до Нового года
21:13
В Швеции произошла стрельба
21:06
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
21:04
На АЭС во Франции произошел пожар
20:59
Британец построил на пляже трехэтажный подземный домик (видео)
20:46
Родившая певица Натали столкнулась с мистикой
20:42
Врачи из Владивостока сняли клип для Бузовой
20:30
Проклова упрекнула Шепелева и отца Фриске
20:26
Британские спортсмены нарушили российскую границу ради пива
20:23
Видеоигры признали полезными для интимной жизни
20:15
Пять главных мифов о беременности
20:00
Мать странно отреагировала на свадьбу Голубкиной и Ливанова
19:45
Армия Сирии спасла сбитого американцами пилота Су-22
19:24
В Калининграде скорая насмерть сбила человека
19:15
Огромная собака испугалась маленького хомяка (видео)
19:04
Как в России будут платить за сверхурочные
18:56
Атаку на полицию в Париже расценили как теракт
18:44
Названы самые лучшие для жизни города России
18:37
В Лондоне эвакуировали мечеть из-за угрозы взрыва
18:34
Ведущего Киселева втянули в скандал с увольнением
18:31
Росатом и Газпромбанк объявили о совместном проекте в Адыгее и Краснодарском крае
18:10
Под Новгородом подросток выпил неизвестную жидкость и умер
18:03
Кобзон спел у гроба Баталова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть
Резник обвинил Успенскую в воровстве
Шоу-бизнес

77-летняя Светличная рассказала о молодом муже

Светлана Светличная. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Светлана Светличная стала гостьей скачек на приз радио "Монте-Карло". В элегантной шляпке, стильном маленьком черном платье выше колен она казалась образцом вкуса и элегантности. Корреспонденту Dni.Ru актриса дала эксклюзивное интервью.
прочитано 3600 раз

Светлана Афанасьевна, откуда в Вас эта неожиданная страсть к элитным жеребцам?

ПО ТЕМЕ

76-летняя Светлана Светличная выставила шикарные ноги

 Интервью

Сюжеты Интервью

Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Наблюдать за забегами лошадей я начала давно. Когда мой ныне покойный муж был молодым, когда я была молода, мы часто ходили на Центральный Московский ипподром. Вместе с нами тут бывала и актриса Алла Будницкая, мы делали ставки и нередко выигрывали.

Вас не обижает, что, хотя и сыграли четыре десятка ролей в кино, Вас знают преимущественно как Анну Сергеевну из "Бриллиантовой руки"?

Она – главенствующая в моей фильмографии, конечно. Ведь Светлана Светличная и красивая женщина из комедии Гайдая – для многих это одно и то же. Мне приятна такая ассоциация.

С момента выхода на экраны "Бриллиантовой руки" прошло без малого полвека. Но время, кажется, не властно над Вами!

Вы говорите о внешних изменениях – они, может, и не так заметны. Но я сильно поменялась внутренне за эти годы, конечно. Я стала человеком, которого сама люблю. Если бы меня спросили, кто мне нравится больше всех, я бы ответила: "Светлана Светличная!" Мне импонирует мое отношение к жизни, мне дороги те роли, которые я сыграла помимо "Бриллиантовой руки". Сегодня я картины с моим участием пересматриваю другим, более профессиональным взглядом. И понимаю, что, наверное, могла бы стать режиссером – как Рената Литвинова. Ну и отношение людей ко мне все это время очень доброе. Зрители меня не покидают. Мне кажется, чем я старше, тем больше людей хотят мне сказать добрые слова.

Но особенно Вас любят молодые парни!

А как же! Я с молодыми только дружу! Вот и на скачки пришла с двумя юными кавалерами.

Светлана Светличная с молодым спутником. Фото: Дни.Ру

Говорят, что многим прежде блиставшим актерам сегодня тяжело приходится в материальном плане – нет ролей, маленькие пенсии. А как Вы выживаете?

Я про это даже говорить не буду. Для меня деньги – не самоцель. Когда они у меня есть и я могу потратить на красивую вещь, скажем, на костюм, я рада. А если у меня их нет, я все равно что-нибудь сама придумаю дома и сделаю то, что всем понравится. Что же касается доходов, то подспорье для меня – творческие встречи. Я езжу с ними по всей стране, была даже в Якутии. Иногда, если поездки частые, устаю, конечно, перелеты много сил отнимают. Но как только выхожу на сцену, все проходит. А по окончании еще долго раздаю автографы и фотографируюсь, никому не отказываю.

Актриса может любого мужчину свести с ума! Фото: Dni.Ru

Автор: Иван Губкин20 июня 2017, 12:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

567

комментарии

Политика

Кремль дал совет Трампу перед встречей с "веселым" Порошенко
США выдумали требования для мира с Россией
Саакашвили пережил публичное унижение
Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе

Шоу-бизнес

Дочь звезды "ВИА Гры" срочно госпитализировали
Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии
Жена показала новое фото больного Хворостовского
У оскандалившейся Кристины Сысоевой обнаружили рак

Проишествия

Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии

Lifestyle

Почему стоит смотреть "Кремниевую долину"
За что любят хиты из 90-х
Михалков назвал запрет "Матильды" безумием
Дочь Апексимовой заставили плавать голой
Культура

Почему стоит смотреть "Кремниевую долину"

Как обычный сериал стал одним из самых высоко оцениваемых критиками и популярным у телезрителей
Политика

Порошенко в экстазе от "победы" над Путиным

Президент Украины похвастался встречей с американским коллегой
Спорт

19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью

Прославленная фигуристка подозрительно располнела
Шоу-бизнес

Дочь звезды "ВИА Гры" срочно госпитализировали

Певица попросила молиться за ее ребенка

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Знаменитые любители селфи
Николай Дроздов и его твари
Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь

Спорт

19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
Боксер Ковалев устроил скандал перед боем с американцем

Регионы

Трагичная история любви пропавших на Ладоге подростков
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru