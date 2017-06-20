77-летняя Светличная рассказала о молодом муже

Светлана Светличная стала гостьей скачек на приз радио "Монте-Карло". В элегантной шляпке, стильном маленьком черном платье выше колен она казалась образцом вкуса и элегантности. Корреспонденту Dni.Ru актриса дала эксклюзивное интервью.

Светлана Афанасьевна, откуда в Вас эта неожиданная страсть к элитным жеребцам?

Наблюдать за забегами лошадей я начала давно. Когда мой ныне покойный муж был молодым, когда я была молода, мы часто ходили на Центральный Московский ипподром. Вместе с нами тут бывала и актриса Алла Будницкая, мы делали ставки и нередко выигрывали.

Вас не обижает, что, хотя и сыграли четыре десятка ролей в кино, Вас знают преимущественно как Анну Сергеевну из "Бриллиантовой руки"?

Она – главенствующая в моей фильмографии, конечно. Ведь Светлана Светличная и красивая женщина из комедии Гайдая – для многих это одно и то же. Мне приятна такая ассоциация.

С момента выхода на экраны "Бриллиантовой руки" прошло без малого полвека. Но время, кажется, не властно над Вами!

Вы говорите о внешних изменениях – они, может, и не так заметны. Но я сильно поменялась внутренне за эти годы, конечно. Я стала человеком, которого сама люблю. Если бы меня спросили, кто мне нравится больше всех, я бы ответила: "Светлана Светличная!" Мне импонирует мое отношение к жизни, мне дороги те роли, которые я сыграла помимо "Бриллиантовой руки". Сегодня я картины с моим участием пересматриваю другим, более профессиональным взглядом. И понимаю, что, наверное, могла бы стать режиссером – как Рената Литвинова. Ну и отношение людей ко мне все это время очень доброе. Зрители меня не покидают. Мне кажется, чем я старше, тем больше людей хотят мне сказать добрые слова.

Но особенно Вас любят молодые парни!

А как же! Я с молодыми только дружу! Вот и на скачки пришла с двумя юными кавалерами.





Говорят, что многим прежде блиставшим актерам сегодня тяжело приходится в материальном плане – нет ролей, маленькие пенсии. А как Вы выживаете?

Я про это даже говорить не буду. Для меня деньги – не самоцель. Когда они у меня есть и я могу потратить на красивую вещь, скажем, на костюм, я рада. А если у меня их нет, я все равно что-нибудь сама придумаю дома и сделаю то, что всем понравится. Что же касается доходов, то подспорье для меня – творческие встречи. Я езжу с ними по всей стране, была даже в Якутии. Иногда, если поездки частые, устаю, конечно, перелеты много сил отнимают. Но как только выхожу на сцену, все проходит. А по окончании еще долго раздаю автографы и фотографируюсь, никому не отказываю.