"Аж противно!": разборки над телом Алибасова в коме вызвали оторопь
В скандале с отравлением Бари Алибасова появляется все больше заинтересованных лиц. Многие представители шоу-бизнеса, а также околоартистической среды стремятся воспользоваться моментом и сделать себе пиар на трагическом инциденте с продюсером группы "На-На".
"Зачем мутить лишние разговоры о его отравлении ? Ну отравился человек – и все! Слава Богу, обошлось, человек в порядке, жив и здоров. А вы все не угомонитесь со своими расследованиями! Вам что – заняться нечем, или вы фильмов насмотрелись и решили себя попробовать в роли следователей?", – возмутилась автор и певица Кристина Есаян.
Как заявила Кристина Есаян "Дням.Ру", эти многочисленные "специалисты" ловят хайп на чужом горе – а это добром для них не кончится. Певица призвала всех причастных к скандалу с Бари Алибасовым быть добрее – и тогда в мире станет светлее.
Напомним, на днях Бари Алибасов заявил, что думает лишить сына своей фамилии – наследник, мол, не оправдал его надежд. Вдобавок, юрист продюсера обвинил Алибасова-младшего в том, что это он пытался отравить отца. Отпрыск, в свою очередь, предположил, что юрист вместе с врачом накачали его отца лекарствами и пытались найти документы на квартиру – пока продюсер "нанайцев" был без сознания.
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