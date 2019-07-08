Коварный друг нанес сокрушительный удар по Тимати
Музыкант L’One решил отвоевать права на псевдоним и исполнение своих песен. С этой целью 8 июля он подал в суд на лейбл Black Star, его совладельца Тимати и генерального директора Павла Курьянова.
Накануне рэпер опубликовал в своем Instagram пост, заявив, что не собирается сидеть сложа руки, – он уже обратился к юристам. Также певец добавил, что начал закладывать фундамент нового офиса и приступил к записи нового материала.
В начале сотрудничества все исполнители команды Тимура Юнусова подписывают договор, который гласит, что при расторжении контракта артисты не могут в дальнейшем пользоваться псевдонимами.
Тимати отреагировал на иск со смехом. "Кто тебе хочет закрыть рот, уточни, пожалуйста? Какой секретной информацией ты обладаешь? Не смеши. Подписывая контракт, ты же читал пункт про то, что весь контент, произведенный за эти годы, – это собственность компании. Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками", – отметил продюсер.
"Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет", – добавил Тимур Ильдарович.
Юнусов и Горозия были не просто коллегами, а настоящими друзьями. Они записывали совместные песни, ездили на гастроли и даже вместе отмечали праздники.
Это не первый скандальный уход из Black Star. Как сообщает телеканал "360", в марте из лейбла вышел Егор Крид, которому также сначала не отдавали права на сценическое имя. Однако позже конфликт сторон разрешился.
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