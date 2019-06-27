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Дочь Тимати пошла по стопам матери-модели

Тимати. Фото: www.globallookpress.com
Пятилетняя Алиса впервые попробовала силы на подиуме. Дочь Тимати стала звездой модного показа в Сочи.
прочитано 241 раз

Новостью на своей странице в Instagram поделилась бабушка ребенка Симона Юнусова. Она выложила в микроблог кадры с модного шоу "Цирк дю Солей", которое состоялось на курорте "Роза Хутор".

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Мать рэпера представила свою коллекцию одежды "Хиппи", которую выпускает совместно с известным брендом. Дочь Тимати выступила в роли модели. Можно предположить, что Алиса пойдет по стопам мамы, модели Анастасии Решетовой. Тем более, что она имела большой успех.

Ранее Симона Юнусова рассказала, почему ее всегда вдохновляли хиппи. Ей нравилась романтика этого движения. "Помню свои первые расклешенные джинсы, белую марлевку и босоножки на пробковой платформе. Ох и хороша же я была! Прошло много лет, и так захотелось увидеть все это на Алисе, что родилась коллаборация", – цитирует мать Тимати Teleprogramma.pro.

Сам рэпер сейчас заботится о беременной возлюбленной. Известно, что Анастасия Решетова на шестом месяце беременности. Дочь Тимати Алиса – от бывшей избранницы, модели Алены Шишковой. Девочка занимается балетом.

Как писали "Дни.ру", маленькая Алиса поражает своим бесстрашием. Зимой мать Тимати выложила в свой Instagram-аккаунт ролик, от которого у поклонников рэпера по телу побежали мурашки. На кадрах дочь Тимати вместе с ним катается на водных лыжах без спасательного жилета. 

Автор: Валерия Нарская27 июня 2019, 15:33

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Огромное спасибо тем, кто показал мне сайт <цензура>︂SHBER︂R︂I︂ES︂.︂COM/KO8UD7 Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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