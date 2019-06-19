Баста пошел против Тимати в скандальных разборках
Рэпер Баста влез в конфликт Тимати, который представляет лейбл Black Star, и музыканта Левана Горозии, выступающего под псевдонимом L'One. Вакуленко в этом споре встал на сторону последнего.
"L'One – артист, который сделал очень много для развития и репутации Black Star. Лучше было бы, чтобы все пожали руки и расстались. Тимати занимается бизнесом, это нормально, это его работа. У каждого свой взгляд на музыку и взаимодействие с артистом. У каждого свой путь", – подчеркнул рэпер Баста в прямом эфире в Instagram.
Между тем Вакуленко не стал отрицать, что в пользу Black Star и Тимати говорит то, что Левана никто не заставлял подписывать такой кабальный контракт. Артист сам взял на себя обязательства перед лейблом.
Рэпер Баста, который является главой продюсерской компании Gazgolder, признал, что сотрудничать с артистами бывает очень тяжело. На месте Тимати он постарался бы завершить эти отношения на дружеской ноте. Об этом сообщает Super.
Напомним, в октябре прошлого года L'One объявил о намерении покинуть Black Star. Однако лейбл просто так расставаться с артистом не захотел. Леван Горозия пожаловался, что рэпер Тимати не хочет отдавать ему сценический псевдоним и права на песни. В отместку за разглашение предмета спора руководство продюсерского центра пригрозило исполнителю судом. Примечательно, что большинство сторонних наблюдателей заняли сторону L'One, теперь артиста поддерживает и рэпер Баста.
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